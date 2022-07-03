Bu kapsamda Muğla ve ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda devriyeler artırıldı.

Kaynak: AA

21 Haziran, Hisarcık, Jandarma, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Muğla'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor - Son Dakika

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