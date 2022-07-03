Son dakika haberleri! Muğla'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Muğla'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor

03.07.2022 01:02
Son dakika haberleri! Muğla'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor

Son dakika haberler... Muğla'da İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangını riskinin bölgede devam etmesi nedeniyle ormanlık alanlarda devriye görevi yürütüyor.

Muğla'da İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangını riskinin bölgede devam etmesi nedeniyle ormanlık alanlarda devriye görevi yürütüyor.

Hisarönü Mahallesi'nin Bördübet mevkisinde, 21 Haziran'da başlayan ve ekiplerin yoğun müdahaleleri sonucu söndürülen orman yangının ardından il genelinde denetimler artırıldı.

AFAD, hafta sonu Muğla'da beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle orman yangını riskine karşı uyarı yaptı.

Bu kapsamda Muğla ve ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda devriyeler artırıldı.

Kentte 565 personel 107 araçla özellikle yangın riskinin olduğu ormanlık alanlarda devriye görevi icra etti.

Ekipler tarafından bazı ormanlık alanlar şerit çekilerek giriş çıkışlara kapatıldı.

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Kaynak: AA

21 Haziran, Hisarcık, Jandarma, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Muğla'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Muğla'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor - Son Dakika
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