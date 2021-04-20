Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yaralı olduğu için uçamayan baykuş, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Turunç Mahallesi'nde önleyici kolluk devriye görevi yapan jandarma ekipleri, ormanlık alanda yaralı bir baykuş buldu.
Kanadının kırık olduğu belirlenen kuşun tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile irtibata geçildi.
Yaralı baykuş, jandarma ekiplerince Gökova Hayvan Hastanesine teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Muğla'da jandarmanın kurtardığı yaralı baykuş tedavi altına alındı - Son Dakika