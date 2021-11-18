Araçta yapılan aramada 96 şişe sahte bandrollü, 5 şişe bandrolsüz kaçak içki ele geçirdi, sürücü gözaltına alındı.

Muğla 'da kullandığı araçta kaçak içki ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Muğla'da kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

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