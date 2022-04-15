Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

15.04.2022 00:24
Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Vahap Bayram K. (38) idaresindeki 34 AEP 049 plakalı otomobil, Osman Kaya Bulvarı Üzümlü Kavşağı'nda, Özkan K. (22) yönetimindeki 48 FB 456 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

İlçedeki hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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