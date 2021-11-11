Kazada yaşamını yitiren belediye personeli için tören düzenlendi - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden belediye personeli için Bodrum Belediyesi önünde tören gerçekleştirildi.

Belediyenin merkez binası önündeki törene, yaşamını yitiren Mehmet Ali Top'un yakınları, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, mesai arkadaşları, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Aras, törende, Mehmet Ali Top'un ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileyerek, iyi bir insan olduğunu ve uzun yıllardan bu yana belediyenin farklı birimlerinde başarıyla görev yaptığını dile getirdi.

Okunan duaların ardından mesai arkadaşlarının omuzlarında taşınan Top'un cenazesi Yalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan Top idaresindeki motosiklet dün, Yalı Mahallesi'nde Ali İhsan D. yönetimindeki otomobille çarpışmış, kazada Top, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmişti.