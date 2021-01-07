Muğla'nın Milas ilçesinde bir iş yerinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 10 kişiye, 32 bin lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hacı Apti Mahallesi'ndeki kahvehaneye dönüştürülen yerde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Adrese giden ekipler, kumar oynandığını belirledi.

Ekiplerce, 10 kişiye, kumar oynamak, oynatmak ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 32 bin lira ceza verildi.

Ayrıca işletme sahipleri hakkında ise adli işlem başlatıldı.