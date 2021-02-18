Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 32 bin 944 lira ceza uygulandı.

Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle'de bir kıraathanede kumar oynandığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda, 8 kişi yakalandı. Kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 8 kişiye 32 bin 944 lira ceza kesildi.

İş yeri sahibi hakkında ayrıca "kumar oynanması için imkan ve yer sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.