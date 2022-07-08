Kızlan Mahallesi'nde içinde su olmayan yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya bir oğlağın düştüğünü fark eden çevre sakinleri, itfaiyeden yardım istedi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Muğla, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Muğla'da kuyuya düşen oğlak itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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