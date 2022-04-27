Son dakika haber... MUĞLA'DA METAN GAZI FACİASI 4 ÖLÜ - Son Dakika
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Son dakika haber... MUĞLA'DA METAN GAZI FACİASI 4 ÖLÜ

27.04.2022 23:03

Son dakika habere göre MUĞLA'da, büyükbaş çiftliğinin gider kuyusundaki kalıpları sökmeye inen 4 kişi, metan gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

MUĞLA'da, büyükbaş çiftliğinin gider kuyusundaki kalıpları sökmeye inen 4 kişi, metan gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. 2'si kardeş 4 kişi, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Kafaca Mahallesi Pürem Sokak'ta meydana geldi. Kenan Can (43), iddiaya göre, kendisine ait büyükbaş çiftliğinin gider kuyusundaki kalıpları sökmek için mahalle sakinleri İlkay Altındal (55), kardeşi Tuncay Altındal (52) ve Taner Karaçin (30) ile 2 metre derinliğindeki kuyuya indi. 4 kişinin kuyudan çıkmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Metan gazından zehirlendiği tespit edilen 4 kişi, gider kuyusu duvarının kepçe ile yıkılması ile bulundukları yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 4 kişiden 3'ü Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 1'i ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Acil Servis'te müdahalede bulunulan 4 kişi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitirenlerin yakınları, hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor. (DHA)

Son dakika haber... MUĞLA'DA METAN GAZI FACİASI 4 ÖLÜ
Son dakika haber... MUĞLA'DA METAN GAZI FACİASI 4 ÖLÜ
Son dakika haber... MUĞLA'DA METAN GAZI FACİASI 4 ÖLÜ
Son dakika haber... MUĞLA'DA METAN GAZI FACİASI 4 ÖLÜ
Son dakika haber... MUĞLA'DA METAN GAZI FACİASI 4 ÖLÜ
Son dakika haber... MUĞLA'DA METAN GAZI FACİASI 4 ÖLÜ
Son dakika haber... MUĞLA'DA METAN GAZI FACİASI 4 ÖLÜ
Son dakika haber... MUĞLA'DA METAN GAZI FACİASI 4 ÖLÜ
Son dakika haber... MUĞLA'DA METAN GAZI FACİASI 4 ÖLÜ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... MUĞLA'DA METAN GAZI FACİASI 4 ÖLÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... MUĞLA'DA METAN GAZI FACİASI 4 ÖLÜ - Son Dakika
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