Son dakika haberleri! Muğla'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Muğla'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

16.04.2022 16:44
Son dakika haberleri! Muğla'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Son dakika haber... Muğla'nın Ortaca ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Bayramcan Yiğit idaresindeki plakasız motosiklet, Ortaca- Dalyan yolu sanayi sitesi itfaiye kavşağında, Rıza K. yönetimindeki 48 FR 474 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada savrulan motosikletten düşen motosiklet sürücüsü Yiğit, kafasını kaldırıma çarparak yaralandı.

Yiğit, kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika haberleri! Muğla'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

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İtfaiye, Dalyan, Ortaca, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Muğla'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı - Son Dakika


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