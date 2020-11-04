Son dakika haberleri | Muğla'da narkotik operasyonunda 1 gözaltı
04.11.2020 11:31
Son dakika haberi... Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve bağlı grup amirlikleri tarafından düzenlenen operasyonlar devam ediyor.
Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve bağlı grup amirlikleri tarafından düzenlenen operasyonlar devam ediyor.
Milas ve Bodrum Grup Grup amirlikleri tarafından gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 3 parça halinde 154.55 gram esrar, 5.5 gram Metamfetamin, 7.85 gram eroin, 1.5 gr Skunk ve 2 kök hint keneviri ele geçirildi. Operasyonlarda 5 şüpheliden bir şüpheli gözaltına alındı. - MUĞLA
Son Dakika Trabzonspor, Abdullah Avcı'yla bugün görüşerek anlaşmayı resmileştirecek Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz Son Dakika! Oy sayımı devam ederken kameraların karşısına geçen Trump: Büyük ihtimalle başkanınız ben olacağım Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak VAR'a giden hakemin arkasında durarak pozisyonu izleyen Luis Suarez sarı kart gördü Kırmızı reçeteli ilacı vermeyen eczacıyı önce dövdü sonra kurusıkı tabancayla yaraladı Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor