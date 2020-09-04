Son dakika haberleri... Muğla'da nikah törenlerine bir saatlik süre sınırlaması getirildi - Son Dakika

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir saat süre kısıtlaması şartıyla sadece nikah törenlerine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Orhan Tavlı başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, il genelinde Kovid-19 salgınını önleme amacıyla birtakım tedbirler aldı.

Buna göre, sokak ve köy düğünleri ile her türlü kına gecesi, nişan gibi etkinlikler yasaklandı. Alınan kararda en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanması şartıyla nikah törenlerine izin verileceği bildirildi.

Nikah merasimlerinde gelin ya da damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocuklar bulunamayacak.

Kararlara uymayanlara ise idari para cezası kesilecek, adli işlem de başlatılabilecek.