Son dakika haberleri! Muğla'da otluk alanda çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Birçok arı kovanının da zarar gördüğü yangının çıkış nedenine ilişkin araştırma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 21:51

Kaynak: AA

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