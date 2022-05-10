Son dakika haberleri: Muğla'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Muğla'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

10.05.2022 12:02
Son dakika haberleri: Muğla'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Serdar Sarıkaya'nın kullandığı 48 HN 349 plakalı otomobil, Çaykenarı Mahallesi D-400 kara yolunda, Hasan Aydın yönetimindeki 48 FC 637 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, otomobildeki Erhan Bilgiç'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan Ahmet Sefa Şavkar, Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Gümüşhane'de tünel girişine çarpan otomobilin sürücüsü öldü Son dakika haberi | Gümüşhane'de tünel girişine çarpan otomobilin sürücüsü öldü Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Seydikemer, Otomobil, Muğla, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Muğla'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika

12:00 888 kişi, Gezi Davası'nda alınan karara isyan etti! "Biz de suçluyuz" diyerek savcılığa ihbarda bulundular
11:57 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Suriyeli açıklaması: Türk vatandaşlığına geçenlerin sayısı 200 bin 950 oldu
11:52 Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin, askere gidiyor
11:44 Yetenek Sizsiniz'de olağanüstü anlar! Ateşler saçarak sahneden kayboldu, konuklar doldu kaldı
11:32 Alparslan: Büyük Selçuklu dün akşam yayınlandı: Biruni'nin öncülüğünde mancınıklar yapan Selçuklu, Vaspurakan'ı kuşatma hazırlıklarına başladı
11:18 Bahçeli iki dönem milletvekili yaptığı Ümit Özdağ'a şunları söyledi: Densiz, terbiyesiz, alçak
11:03 Bakan Soylu'dan Yeni E-sürücü belgesi açıklaması! Bir ilk olacak diyerek duyurdu
11:01 Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu'na yüklendi: Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorsa istifa etsin
10:56 5 bin kişiye soruldu, bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz: Millet İttifakı yüzde 42,5 ile önde, İYİ parti yüzde 18'i aştı
10:48 Ölen yakınlarını zikirle uğurladılar! Herkes mezarın üzerindeki doğum tarihine takıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 12:10:24. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Muğla'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement