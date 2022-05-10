Son dakika haberleri: Muğla'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Serdar Sarıkaya'nın kullandığı 48 HN 349 plakalı otomobil, Çaykenarı Mahallesi D-400 kara yolunda, Hasan Aydın yönetimindeki 48 FC 637 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, otomobildeki Erhan Bilgiç'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan Ahmet Sefa Şavkar, Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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