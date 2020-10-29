Muğla'nın Ortaca ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Şinasi Ş'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Ortaca-Dalyan yolu Okçular Mahallesi mevkisinde Bekir Kaya yönetimindeki 48 L 087 plakalı motosikletle çarpıştı.
Ağır yaralanan Kaya, kaldırıldığı Ortaca Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Şinasi Ş, gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Muğla'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika