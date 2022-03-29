Son dakika haberleri! Muğla'da otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Muğla'da otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 ölü 1 yaralı

29.03.2022 00:57
Son dakika haberleri! Muğla'da otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, otomobilin park halindeki tüp yüklü kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, otomobilin park halindeki tüp yüklü kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Seydikemer ilçesi Fethiye - Antalya Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.T. idaresindeki 48 GF 712 plakalı otomobil, Sarıyer mevkii üzerindeki yol kenarında park halinde olan 32 E 2979 plakalı tüp yüklü kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kamyonun altına sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri ilk incelemelerin ardından sürücü A.T.'nin eşi Nezahat Tolun'un (66) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Arabada sıkışan Nezahat Tolun'un cansız bedeni Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği'nin çalışması sonucu araçtan çıkarılarak Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan sürücü A.T. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Park halindeki kamyon sürücüsü S.T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - MUĞLA

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Seydikemer, Otomobil, Antalya, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Muğla'da otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Muğla'da otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika
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