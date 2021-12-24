Fethiye'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde işe giderken yolun karşına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Sultan Erkan'a (50), U.T. (23) yönetimindeki 34 GT 9273 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Erkan, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü U.T. gözaltına alındı.

Öte yandan, Erkan'ın bölgedeki lisenin kantininde çalıştığı öğrenildi. - MUĞLA