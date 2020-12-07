Son dakika haberleri: Muğla'da radar tespit cihazı kullanan sürücü gözaltına alındı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otomobilinde radar tespit cihazı bulunduran sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Bölge Trafik Amirliği ekipleri, durumundan şüphelenilen O.F.E'nin (30) kullandığı 48 PH 616 plakalı kiralık otomobili, Çetibeli Mahallesi'ndeki kontrol noktasında durdurdu.
Ekiplerin yaptığı incelemede araçta kurulu radar tespit cihazı bulundu.
Polis ekiplerinin gözaltına aldığı sürücüye 3 bin 728 lira trafik cezası kesildi.
Polis merkezine götürülen O.F.E, işlemlerinin ardından "Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen yasak cihazları araçta bulundurmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
- Kaynak: AA
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