Son Dakika | Refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Son Dakika | Refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

12.10.2022 12:50

Son dakika haberleri... Muğla'nın Fethiye ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Dinçer Olgun'un (35) kullandığı 48 PN 136 plakalı motosiklet, Patlangıç- Ölüdeniz Caddesi'nde refüje çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Olgun, sağlık ekibince kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, motosikletin refüje çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Muğla yerel haberleri: Fethiye'de bir kişinin öldüğü motosiklet kazası kamerada Muğla yerel haberleri: Fethiye'de bir kişinin öldüğü motosiklet kazası kamerada PARAŞÜTÜ AĞACA TAKILAN PİLOTU JAK KURTARDI PARAŞÜTÜ AĞACA TAKILAN PİLOTU JAK KURTARDI
Kaynak: AA

Ölüdeniz, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

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