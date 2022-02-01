Üye Girişi
Son dakika haberleri | Muğla'da sahte dolar operasyonu; 6 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Muğla'da sahte dolar operasyonu; 6 gözaltı

01.02.2022 15:41
Son dakika haberleri | Muğla'da sahte dolar operasyonu; 6 gözaltı

Son dakika haber... MUĞLA'da polisin düzenlediği operasyonda 52 bin 700 sahte dolar ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

MUĞLA'da polisin düzenlediği operasyonda 52 bin 700 sahte dolar ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirliği ekipleri, Köyceğiz ilçesinde bir bankanın ATM'si üzerinden yüklü miktarda sahte dolar yatırıldığı bilgisine ulaştı. ATM kamerasını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Köyceğiz ve İstanbul'da dün sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda O.A., A.E., C.K., G.D., M.H. ve B.G. evlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 52 bin 700 sahte dolar ele geçirildi.Polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.E., G.D. ve C.K., tutuklandı, O.A., B.G. ve M.H. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


YORUMLAR
500

Köyceğiz, Fethiye, dolar, ATM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Muğla'da sahte dolar operasyonu; 6 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:38 Destan'da bugün neler olacak? Akkız'ın Pençe olduğunu öğrenen Alpagu Han öfkeden deliye dönecek
15:38 Mamutlar dünyaya geri mi dönüyor! Mamut genleri ile Asya fillerinin DNA'ları birleştirilecek
15:36 Rize Başkanı'ndan yıldız futbolcusuna benzeri görülmemiş suçlama: 100 Euro'ya pozitif rapor aldı
15:31 Elektrikte indirimli tarifenin 201 kilovata çıkmasına uzman yorumu: En fazla iki ampullük!
15:21 Olası savaş halinde 1 milyon Ukraynalının Polonya'ya göç etmesi bekleniyor
15:18 Fahrettin Koca'nın acı günü! Önce tabuta omuz verdi, sonra taziyeleri kabul etti
15:14 Masumlar Apartmanı'nda neler olacak? Safiye, evliliği için önemli bir adım atacak
15:13 Sosyal medyada tanıştılar, apart otelde buluştular! Sabah, genç kadın adamın ölüsüyle karşılaşıp hayatının şokunu yaşadı!
15:03 Yeniden hayata dönecekler sandı! PUBG oynayan çocuk, annesini ve üç kardeşini öldürdü
14:46 İndirimli tarifenin 210 kilovata yükseltilmesiyle ilgili Kılıçdaroğlu'ndan çıkış: Benim fikrim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 15:47:51. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Muğla'da sahte dolar operasyonu; 6 gözaltı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement