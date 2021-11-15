Son dakika haberleri! Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki imal edip gümrük kaçağı ürün ve tarihi eser sattıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, 275 litre etil alkol, 32 litre sahte alkollü içki, 70 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı içki, kıyılmış tütün, çok sayıda sigara sarma ve doldurma makinesi, gümrük kaçağı nargile, pipo tütünü, 4 ruhsatsız av tüfeği ve 154 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.