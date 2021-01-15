Son dakika haberleri: Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli yakalandı - Son Dakika

Araçtaki aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen başsız heykel ele geçirildi. Zanlının ifadesi doğrultusunda M.M. de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapanlara yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Çamköy Mahallesi'nde ikamet eden H.E'nin elinde bulunan tarihi eseri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Koronavirüsün korkunç etkisi röntgen filmlerine de yansıdı: Sigara tiryakisinden kat kat daha kötü

Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz