Son dakika... Muğla'da 'tematik ve dinamik' denetim yapıldı - Son Dakika

MUĞLA'nın merkez ilçesi Menteşe'de polis ekiplerince iş yerlerinde 'tematik ve dinamik' denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat çekilerek, pandemi kurallarına uyan işletme sahiplerine teşekkür edildi.

Sağlık Bakanlığı'nın 20- 26 Mart tarihli koronavirüs risk haritasında 'yüksek risk' grubundaki iller arasından 'çok yüksek risk' grubuna geçen Muğla'da, cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İçişleri Bakanlığı genelgeleri ve Muğla İl Hıfzıssıhha ve İlçe Hıfzıssıhha kurullarının kararları doğrultusunda 'tematik ve dinamik' denetimler gerçekleştirildi. Kontrollü normalleşme adımları kapsamında Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, umuma açık iş yerleri denetlendi. Denetimlerde maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat çekilerek, pandemi kurallarına uyan işletme sahiplerine teşekkür edildi.