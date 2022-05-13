Son dakika haberleri! Muğla'da temsili askerlik yapacak engellilere "asker kınası" yakıldı - Son Dakika

Muğla'da Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Marmaris ilçesinde temsili askerlik yaptırılacak engellilere "asker kınası" yakıldı.

Muğla Engelliler Derneği ve Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde bir araya gelen engelliler, protokol üyeleriyle zeybek oynadı ve pasta kesti.

"En büyük asker bizim asker" sloganı atan engellilere asker kınası yakıldı.

Derneğin başkanı Emine Çakıroğlu da 22 yaşındaki oğlu Kemal'e kına yaktı. Oğlunu alnından öpen Çakıroğlu duygusal anlar yaşadı.

Çakıroğlu, AA muhabirine, Engelliler Hastası kapsamında askerlik çağı gelen engelli bireyler için kına gecesi düzenlediklerini söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıl yapamadıkları organizasyonda, bu yıl Menteşe ilçesindeki 21 engelli gencin kınasını yaktıklarını ifade eden Çakıroğlu, 16 Mayıs'ta Aksaz Deniz Üs Komutanlığında 44 gencin temsili olarak askerlik vazifesini yerine yetireceğini ve terhis belgelerini alacaklarını aktardı.

Çakıroğlu, önceki yıllarda da benzer organizasyonlar düzenlediklerini ancak kendisi için bugünün daha anlamlı olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Bugün ben de asker annesi oldum. Oğlumun eline kınası yakılıp eldivenleri bağlandığı zaman 'Anacığım ben askere gidiyorum' deyip boynuma sarılarak ağlaması, beni de ağlattı. Gerçekten her Türk erkeğinin vatani görevi diyoruz ama her Türk erkeğinin hakkıysa bizim erkek çocuklarımızın da hakkı olduğunu düşünüyoruz. Bu hak temelli görevi inşallah ayın 16'sında ifa edecek. Çok gururluyum. Çok onurluyum. Bir gün de olsa bu gururu yaşamak çok mutluluk verici."

Organizasyona Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Osman Toprakçı, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Menderes Çetinözlü, Beyazay Derneği Muğla Şube Başkanı Pınar Boyacı, engelliler, aileleri ve yakınları katıldı.