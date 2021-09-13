Muğla'da tur otobüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı.
Bodrum'dan aldığı Ukraynalı turistleri Denizli'ye götüren Aziz Çağlar yönetimindeki 01 ETE 48 plakalı tur otobüsü, Muğla-Denizli kara yolu Yaraş mevkisinde karşı şeride geçerek, Cihan Duran idaresindeki 48 AAY 328 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.
Tarlaya devrilen otobüsün sürücüsü Çağlar, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Otobüs ve öğrenci servisinde bulunan 55 kişi yaralandı.
Çağlar'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Öğrenci servisinde bulunan 16 kişi ayakta tedavi edildi. Diğer yaralılar Muğla ve Denizli'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Muğla-Denizli kara yolunda bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan ulaşım araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
Kaynak: AA
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