Son dakika haberleri! Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin dava - Son Dakika

Son dakika haberleri! Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin dava

17.12.2020 16:47
Son dakika haberleri! Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin dava, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir, tutuklu sanık Cemal Metin Avcı'nın yakınlarından bazılarının da yargılanması için "kanun yararına bozma" talebiyle Adalet Bakanlığına verdiği dilekçenin kabul...

Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir, tutuklu sanık Cemal Metin Avcı'nın yakınlarından bazılarının da yargılanması için "kanun yararına bozma" talebiyle Adalet Bakanlığına verdiği dilekçenin kabul edildiğini bildirdi.

Epözdemir, yazılı açıklamasında, soruşturmanın başından beri bu cinayetin tek başına işlenemeyeceği yönünde beyanlarının olduğunu, bu kapsamda yaptıkları girişimlerle sanık Cemal Metin Avcı'nın kardeşinin de yargılamaya dahil edildiğini hatırlattı.

Sanığa yardım ettikleri iddiasında bulundukları anne, baba ve iş ortağına verilen takipsizlik kararına yaptıkları itirazın sulh ceza hakimliğince reddedildiğini hatırlatan Epözdemir, "Sanık Cemal Metin Avcı'nın yakınlarından bazılarının yargılanması için Adalet Bakanlığına 'kanun yararına bozma' ile ilgili başvuruda bulunduk. Adalet Bakanlığı da talebimizi ve dosyanın tamamını inceleyerek Yargıtay'a gönderdi." ifadelerini kullandı.

Bunu, "Soruşturma bakımından son derece önemli bir gelişme" olarak niteleyen Epözdemir, şunları kaydetti:

"Biz soruşturmanın başından bu yana cinayetin tek başına işlenemeyeceğini düşünüyorduk. Dava dosyasına girmesi için de çok defa beyanlarımız oldu. Biz hem MOBESE kameraları ile ilgili taleplerimizde, hem keşifle ilgili talebimizde, hem biyolojik incelemelere ilişkin talebimizde başkaca faillerin olduğunu gösteren deliller olduğunu söylemiştik. Buna rağmen bazı yakınlarıyla ilgili savcılık kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermişti. Sulh ceza hakimliği de itirazımızı reddetmişti. Bunun üzerine elimizde bir tek kanun yolu olarak 'Kanun yararına bozma' başvurusu kalmıştı. Bununla ilgili de Adalet Bakanlığına talebimizi sunduk. Bakanlık da talebimiz ve dosyanın tamamını etraflıca inceledikten sonra talebimizi kabul ederek başvurumuzu Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay'da bu gerekçelerle ilgili ceza dairesine 'kanun yararına bozma başvurusu yapacak. Başvuru ilgili ceza dairesince kabul edildiği anda bu kişilerle ilgili de kamu davası açılması talebi Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek. Bu şekilde sanığın diğer yakınlarının da yargılanmalarının önü açılmış olacak."

Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti. Katil zanlısı Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, 2 Ekim'de "delil karartmak" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Yaklaşık 10 saat süren 9 Kasım'daki ilk duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, Pınar Gültekin'in kesin ölüm nedeninin saptanması için İstanbul Adli Tıp Kurumu ilgili 1. Adli Tıp İhtisas Kuruluna yazı yazılarak yeniden rapor istenmesine ve olay yeri inceleme uzmanı ve bilirkişi marifetiyle olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı 4 Ocak 2021'e ertelemişti. Mahkeme heyeti, aralık ayında keşfin yapılacağı günü belirlemişti.

Pınar Gültekin, Metin Avcı, Üniversite, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin dava - Son Dakika


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