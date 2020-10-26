Son dakika haberleri... Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere 18-25 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda esrar ve kağıda emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 6'sı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında 42 kişi hakkında "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak"tan işlem yapıldığı öğrenildi.
- Kaynak: AA
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