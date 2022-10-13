Son dakika haberleri | Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

13.10.2022 21:56
Son dakika haberleri | Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yemişendere Mahallesi'nde S.B.D'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Operasyonda evde bulunan S.B.D. ve B.A.Ç. gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Muğla 3. sayfa haberleri | Muğla'da kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor Muğla 3. sayfa haberleri | Muğla'da kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor Son dakika 3. sayfa: Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada traktör ikiye bölündü Son dakika 3. sayfa: Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada traktör ikiye bölündü Muğla haber... Muğla'daki camide çıkan yangın korkuttu Muğla haber... Muğla'daki camide çıkan yangın korkuttu
Kaynak: AA

Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:31 Türk futbolundan tarihi başarı! 4 temsilcimiz, ülke puan sıralamasında büyük sıçrama yaşattı
00:06 TikTok, Suriyeli çocuklara yapılan bağışların büyük bir bölümüne el koydu
00:08 Sivasspor, deplasmanda Ballkani'yi 2-1 yenerek grupta liderliğe yükseldi
23:54 Trabzonspor, sahasında Monaco'yu 4-0 mağlup etti
23:38 Jorge Jesus'dan tarihi başarı! Fenerbahçe'ye Avrupa'da bir ilk yaşattı
23:34 Eski başkan Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisi tarafından ifadeye çağrıldı
23:12 MEB tarafından başlatılan projede öğrencilere cinsel içerikli oyuncak dağıtıldı! Skandal olay sonrası soruşturma başlatıldı
23:09 AEK Larnaca galibiyeti sonrası konuşan Jorge Jesus, Türkiye-Yunanistan gerilimi sorusunu cevapladı: Olayları bilmiyorlar bile
23:07 "Dezenformasyonla Mücadele Düzenlemesi" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı!
23:01 CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidara gelir gelmez yapacağı icraatı açıkladı: PayPal yasağını kaldıracağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 04:23:29. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement