Son dakika haberleri! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Son dakika haberlerine göre Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 45 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 45 şüpheliden 6'sı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçelerdeki Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM) Grup Amirliği ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik eş zamanlı başlatılan geniş çaplı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında adreslerdeki aramalarda, 336,95 gram esrar, 194,41 gram sentetik uyuşturucu, 1,4 gram kokain, 18,2 gram eroin, 311 uyuşturucu hap, hassas terazi, kurusıkı tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 360 lira ele geçirildi. Ekipler, 45 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlılar hakkında ise "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçlarından işlem yapıldı.

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