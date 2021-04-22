Son dakika haberi... Fethiye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından ilçeye uyuşturucu madde getireceği tespit edilen Ö.K. ile F.G. düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınana şüphelilerin üstlerinde yapılan aramada bir miktar esrar ve uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 3 bin 600 lira ve 20 avro ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, F.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA