Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 3 zanlıyı takibe aldı.
Şüphelilerin ikametlerinde arama yapan polisler, 3 kilogram esrar, 10 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ile hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlılar, çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Ekiplerce, 5 kişi hakkında da "uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma" suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika