Son dakika haberleri | Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 5'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 52 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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