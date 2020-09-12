Son dakika haberleri... Muğla'da yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen İrlandalı turist öldü - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen İrlandalı turist hayatını kaybetti.
Ölüdeniz Mahallesi Babadağ mevkisinde bin 700 metre pistinden yamaç paraşütüyle single (tekli) atlayış yapan İrlandalı Yury Vasılyevich, atlayıştan kısa süre sonra paraşütü kapanınca kayalıklara düştü.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye JAK timi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Arazinin sarp ve kayalık olmasından dolayı bölgeye güçlükle oluşan ekipler, Vasılyevich'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Vasılyevich'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 10:57 - Kaynak: AA
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