Son dakika: Orman yangınının söndürülmesinde İHA'lar ve çıkarma gemileri etkin rol oynadı - Son Dakika

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Muğla'da önceki gün çıkan orman yangınının söndürülmesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çıkarma gemilerinin yanı sıra insansız hava araçlarının (İHA) da etkin rol oynadığı ortaya çıktı.

Marmaris ilçesi Başsen koyundaki ormanlık alanda önceki gün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın yoğun mücadelenin ardından söndürüldü.

Alevlerin yayılmasını engellemek için zamana karşı verilen yarışın detayları ortaya çıktı. Buna göre, bölgeye ilk olarak Aksaz Deniz Üs Komutanlığı yangın ekipleri sevk edildi.

Yangın alanına kara yoluyla ulaşılamayacağının belirlenmesi üzerine bu sefer çıkarma gemileri devreye girdi. TCG Ç-149, TCG Ç-157 ve Ç-321 çıkarma gemileri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 arazöz deniz yoluyla bölgeye sevk edildi.

Bu sırada TCG Kaş karakol gemisi ve Özgen römorkörü de yangına müdahale edecek 45 personeli bölgeye götürdü. Yangınla mücadelede Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan İHA'lar da kesintisiz görüntü sağlayarak destek verdi.

Yangınla mücadelede ilk defa karadan ulaşılamayan noktalara denizden araç ve personel naklinin gerçekleştirildiği belirtilirken sabahın ilk ışıklarıyla yangının kontrol altına almasının ardından bölgede soğutma işlemleri yapıldı.