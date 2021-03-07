Son dakika: Orman yangınının söndürülmesinde İHA'lar ve çıkarma gemileri etkin rol oynadı - Son Dakika

Son dakika: Orman yangınının söndürülmesinde İHA'lar ve çıkarma gemileri etkin rol oynadı

07.03.2021 11:21

Gelen son dakika haberlerine göre Muğla'da önceki gün çıkan orman yangınının söndürülmesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çıkarma gemilerinin yanı sıra insansız hava araçlarının (İHA) da etkin rol oynadığı ortaya çıktı.

Muğla'da önceki gün çıkan orman yangınının söndürülmesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çıkarma gemilerinin yanı sıra insansız hava araçlarının (İHA) da etkin rol oynadığı ortaya çıktı.

Marmaris ilçesi Başsen koyundaki ormanlık alanda önceki gün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın yoğun mücadelenin ardından söndürüldü.

Alevlerin yayılmasını engellemek için zamana karşı verilen yarışın detayları ortaya çıktı. Buna göre, bölgeye ilk olarak Aksaz Deniz Üs Komutanlığı yangın ekipleri sevk edildi.

Yangın alanına kara yoluyla ulaşılamayacağının belirlenmesi üzerine bu sefer çıkarma gemileri devreye girdi. TCG Ç-149, TCG Ç-157 ve Ç-321 çıkarma gemileri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 arazöz deniz yoluyla bölgeye sevk edildi.

Bu sırada TCG Kaş karakol gemisi ve Özgen römorkörü de yangına müdahale edecek 45 personeli bölgeye götürdü. Yangınla mücadelede Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan İHA'lar da kesintisiz görüntü sağlayarak destek verdi.

Yangınla mücadelede ilk defa karadan ulaşılamayan noktalara denizden araç ve personel naklinin gerçekleştirildiği belirtilirken sabahın ilk ışıklarıyla yangının kontrol altına almasının ardından bölgede soğutma işlemleri yapıldı.

Son dakika: Orman yangınının söndürülmesinde İHA'lar ve çıkarma gemileri etkin rol oynadı
Son dakika: Orman yangınının söndürülmesinde İHA'lar ve çıkarma gemileri etkin rol oynadı
Son dakika: Orman yangınının söndürülmesinde İHA'lar ve çıkarma gemileri etkin rol oynadı
Son dakika: Orman yangınının söndürülmesinde İHA'lar ve çıkarma gemileri etkin rol oynadı
Son dakika: Orman yangınının söndürülmesinde İHA'lar ve çıkarma gemileri etkin rol oynadı
Son dakika: Orman yangınının söndürülmesinde İHA'lar ve çıkarma gemileri etkin rol oynadı
Son dakika: Orman yangınının söndürülmesinde İHA'lar ve çıkarma gemileri etkin rol oynadı
Son dakika: Orman yangınının söndürülmesinde İHA'lar ve çıkarma gemileri etkin rol oynadı

İhlas Haber Ajansı, Marmaris, Yangın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Orman yangınının söndürülmesinde İHA'lar ve çıkarma gemileri etkin rol oynadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

TRT'nin iddialı yapımı Teşkilat, izleyenlerden tam not aldı Fransa'nın milyarder milletvekili Olivier Dassault helikopter kazasında hayatını kaybetti Hafif ticari araç, tır dorsesine arkadan çarptı: 3 ölü Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: En az 20 ölü, 300'den fazla yaralı var 92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı
Arda Turan yaptığı Instagram paylaşımında, Galatasaray'ın şampiyon olacağına inandığını belirtti Arda Turan yaptığı Instagram paylaşımında, Galatasaray'ın şampiyon olacağına inandığını belirtti         
23:09
92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma 92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma         
22:45
DG Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanında puan aldı DG Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanında puan aldı         
22:33
Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor         
22:17
Ardahan'da yeniden kar yağışı başladı Ardahan'da yeniden kar yağışı başladı         
21:51
Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu         
21:30
Kayseri'de öldürülen iş insanının katil zanlılarından biri daha yakalandı Kayseri'de öldürülen iş insanının katil zanlılarından biri daha yakalandı         
20:17
Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı         
18:43
2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu         
16:48
Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu         
15:10
10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi 10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi         
14:34
Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz         
14:11
Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu         
13:08
Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü         
10:33
92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü 92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü         
09:52
Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar         
23:03
Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2021 23:45:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Orman yangınının söndürülmesinde İHA'lar ve çıkarma gemileri etkin rol oynadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei