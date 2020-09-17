Son dakika haberleri! Muğla'daki yangınlar kontrol altına alındı - Son Dakika

Marmaris Asparan mevkiinde saat 14.00 sıralarında başlayan yangın da büyümeden kontrol altına alındı. - MUĞLA

Menteşe'nin kırsal Şenyayla mahallesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerini zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Yanan alanda soğutma çalışması yapıldı.

Muğla 'nın Menteşe ve Marmaris ilçelerinde çıkan orman yangınları ekiplerini zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı.

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