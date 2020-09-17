Son dakika haberleri! Muğla'daki yangınlar kontrol altına alındı - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ve Marmaris ilçelerinde çıkan orman yangınları ekiplerini zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Menteşe'nin kırsal Şenyayla mahallesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerini zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Yanan alanda soğutma çalışması yapıldı.
Marmaris Asparan mevkiinde saat 14.00 sıralarında başlayan yangın da büyümeden kontrol altına alındı. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 16:07 - Kaynak: İHA
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