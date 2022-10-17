Son dakika haberleri... Muğla Jandarmasından 'Huzurlu sokaklar' uygulaması

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca huzurlu sokaklar ve terör suçları uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama sonucu; 483 işyeri denetlenirken, 8 şahıs yakalandı. 2 bin 751 araç kontrol edildi. 90 araca trafik cezası uygulanırken, 51 bin 165 TL trafik idari para cezası kesildi. Uygulamada 9 araç trafikten men edilirken, arama kaydı bulunan bir araç yakalandı.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan aranan bir şahıs yakalandı. Diğer suçlardan yakalanan 7 şahıs ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MUĞLA