Son dakika haberleri... Muğla Jandarmasından 'Huzurlu sokaklar' uygulaması - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Muğla Jandarmasından 'Huzurlu sokaklar' uygulaması

17.10.2022 18:01
Son dakika haberleri... Muğla Jandarmasından 'Huzurlu sokaklar' uygulaması

Son dakika 3. sayfa haberine göre Muğla İl Jandarma Komutanlığınca huzurlu sokaklar ve terör suçları uygulaması gerçekleştirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca huzurlu sokaklar ve terör suçları uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama sonucu; 483 işyeri denetlenirken, 8 şahıs yakalandı. 2 bin 751 araç kontrol edildi. 90 araca trafik cezası uygulanırken, 51 bin 165 TL trafik idari para cezası kesildi. Uygulamada 9 araç trafikten men edilirken, arama kaydı bulunan bir araç yakalandı.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan aranan bir şahıs yakalandı. Diğer suçlardan yakalanan 7 şahıs ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Tragger, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Muğla Jandarmasından 'Huzurlu sokaklar' uygulaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Muğla Jandarmasından 'Huzurlu sokaklar' uygulaması - Son Dakika
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