Son dakika haberleri... MUĞLA MERKEZLİ DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA 11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA - Son Dakika
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Son dakika haberleri... MUĞLA MERKEZLİ DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA 11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

12.09.2022 12:13

Son dakika habere göre MUĞLA merkezli 6 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda, sahte belgelerle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

MUĞLA merkezli 6 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda, sahte belgelerle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Datça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında vatandaşları sahte belgeler, sahte banka teminat mektupları ile kandırarak yüksek değerdeki arsa ve tarlalarını satın alıp kurdukları paravan şirketler arasında devir ederek dolandıran şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Datça, Menteşe, Bodrum ve Milas ilçelerinin yanı sıra İstanbul, İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda B.K. (39), M.Y. (36), Ö.S. (30), M.Ç (31), N.T.( 37), F.C. (43), G.C. (41), O Y.(35), M.G. (33), M F. (43) ve Y.K. (34) gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda sahte sigorta belgesi, sahte banka teminat mektupları, dolandırılarak alınan tapular, sahte diplomat kimliği, 2 tabanca ile 52 mermi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Banka, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... MUĞLA MERKEZLİ DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA 11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... MUĞLA MERKEZLİ DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA 11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA - Son Dakika
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