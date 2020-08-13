Muğla Milas'da zeytinlik alanda çıkan yangın ormana sıçradı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Yerleşim yerine yaklaşık 200 metre mesafedeki alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Milas'a 5 kilometre mesafedeki kırsal Kızılcayıkık Mahallesi'nde, bugün saat 14.30 sıralarında zeytin ve çam ağaçları ile kaplı dağlık alanda yangın çıktı.

Yerleşim yerine 200 metre mesafedeki yangın, bölgedekileri korkuttu. Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 1 ilk müdahale aracı, 2 arazöz, 1 su tankeri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale ile alevlerin evlere yaklaşması önlendi. Söndürme çalışmaları sürüyor.

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