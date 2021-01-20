Son dakika haberleri! Muğla'nın Marmaris ilçesinde huzurevi sakinlerine Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında huzurevinde aşı uygulaması gerçekleştirildi.

Kovid-19 ile mücadelede yürütülen aşılama programı kapsamında, sağlık çalışanlarının ardından İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, Marmaris Belediyesi Huzurevi'nde kalan yaşlılara ve personele CoronaVac aşısının ilk dozu uygulandı.

Marmaris Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, salgın süresince huzurevinde tüm önlemlerin alındığı ve titiz bir çalışma sonucu herhangi bir vaka yaşanmadığı belirtildi.

Mart ayından itibaren ziyaretçi girişinin yasaklandığı huzurevinde kalan kişilerin de dışarıya çıkarılmadığının hatırlatıldığı açıklamada, "Çalışan personel de 14 gün dışarıya çıkmadan çalıştı. Bu personelimiz 14 gün izin kullandıktan sonra koronavirüs testi yapılmasının ardından yeniden işe başlatıldı. Huzurevinde bir sorun yaşanmadı." denildi.

Bu arada, huzurevi personelinin de aşılanacağı bildirildi.