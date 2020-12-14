Son dakika haberleri | Muğla ve 3 ilçesindeki kaçakçılık operasyonlarında, 6 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haberleri | Muğla ve 3 ilçesindeki kaçakçılık operasyonlarında, 6 tutuklama

14.12.2020 16:53
Son dakika haberleri | Muğla ve 3 ilçesindeki kaçakçılık operasyonlarında, 6 tutuklama, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre MUĞLA ve üç turistik ilçesinde, son bir hafta içinde tarihi eser kaçakçılığı, sahte içki ve gümrük kaçağı ürün satışına yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

MUĞLA ve üç turistik ilçesinde, son bir hafta içinde tarihi eser kaçakçılığı, sahte içki ve gümrük kaçağı ürün satışına yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Diğer 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir ihbarı değerlendiren Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı, sahte içki ve gümrük kaçağı ürün satışı yaptıkları ileri sürülen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla bir ay süren takibin ardından dün, şafak vakti Muğla il merkezi ile ilçeleri Marmaris, Fethiye ive Dalaman'da şüphelilere yönelik, eş zamanlı operasyon düzenlendi. 35 ev ve 6 iş yerine düzenlenen operasyonlarda, toplam 21 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 420 litre etil alkol, 43 litre sahte içki, gümrük kaçağı 21 şişe bandrolsüz viski, 11 kilo tütün, 37 paket nargile kömürü, 5 bin litre gümrük kaçağı mazot, 6 bin gümrük kaçağı kol saati, 828 parfüm, 550 güneş gözlüğü, 25 duvar-masa saati, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen toplam 47 bronz ve gümüş sikke, sahte olduğu belirlenen 33 adet 100 TL'lik banknot, 3 adet 200 TL'lik banknot, 2 adet ruhsatsız 9 milimetre çapında tabanca, 2 dolu şarjör ve 327 adet 9 milimetre çapında tabanca mermisi ele geçirildi. Ele geçirilen gümrük kaçağı ürünler imha edilmek üzere Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan 21 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, diğer 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca 21 kişi, hakkında gümrük kaçakçılığı suçundan kamu davası açılacağı belirtildi.


Son dakika haberleri | Muğla ve 3 ilçesindeki kaçakçılık operasyonlarında, 6 tutuklama
Son dakika haberleri | Muğla ve 3 ilçesindeki kaçakçılık operasyonlarında, 6 tutuklama
Son dakika haberleri | Muğla ve 3 ilçesindeki kaçakçılık operasyonlarında, 6 tutuklama

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Tarihi Eser Kaçakçılığı, Emniyet Müdürlüğü, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Muğla ve 3 ilçesindeki kaçakçılık operasyonlarında, 6 tutuklama - Son Dakika


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