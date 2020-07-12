Son dakika haberleri | Muğlaspor pusuya yatacak
Son dakika haberleri: TFF 3. Lig 3. Grup'ta bir üst lig hedefiyle yer alan Muğlaspor'da gözler 20-28 Temmuz'da Antalya'da oynanacak Play-Off maçlarına çevrildi.
TFF 3. Lig 3. Grup'ta bir üst lig hedefiyle yer alan Muğlaspor'da gözler 20-28 Temmuz'da Antalya'da oynanacak Play-Off maçlarına çevrildi. Koronavirüs salgını nedeniyle sezona verilen aradan önce grupta 5'inci sıradayken Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligi tescil etmesi üzerine Play-Off oynama hakkı kazanan yeşil-beyazlılar, 17 Temmuz'da final maçlarının oynanacağı Antalya'da kampa girecek. Play-Off yarı finalde Somaspor'la kozlarını paylaşacak Muğlaspor'un başkanı Erol Kapiz, "2. Lig'e giden yolda tüm Muğla'yı tek yürek olmaya davet ediyorum. Herkesten maddi manevi destek bekliyoruz" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 13:58 Kaynak: DHA
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