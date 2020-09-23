Son dakika haberleri... Muhammet Gönülaçar, Kocaelispor ile anlaşmaya vardı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Muhammet Gönülaçar, Kocaelispor ile anlaşmaya vardı

Son dakika haberi... Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Muhammet Gönülaçar, TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor transfer oldu.

Son dakika haberleri... Muhammet Gönülaçar, Kocaelispor ile anlaşmaya vardı, System.String[]

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Muhammet Gönülaçar, TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor transfer oldu.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Kulübümüz, Muhammed Gönülaçar'ın transferi konusunda Kocaelispor ile anlaşmıştır. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek de yaptığı açıklamada, Gönülaçar'ın Kocaelispor'a transferinin bugün itibarıyla gerçekleştiğini kaydederek, "Muhammed Gönülaçar, sezon başında transfer ettiğimiz bir isimdi. Oynama isteğinin fazla olması ve gelen teklifin de cazipliği nedeniyle tercihini Kocaelispor'dan yana kullandı. Ona bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni sezon öncesi TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'dan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kadrosuna dahil edilen Gönülaçar, Süper Lig'de forma giyme şansı bulamamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Sosyal Medya, Kocaelispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 12:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... Muhammet Gönülaçar, Kocaelispor ile anlaşmaya vardı - Son Dakika Spor

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