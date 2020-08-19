Son dakika haberleri: Muharrem ayı öncesi Cemevi, Kartal Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi - Son Dakika

Kartal Belediyesi'nin Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde rutin olarak yürüttüğü dezenfekte çalışmaları devam ederken; Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Muharrem ayı öncesi Cemevi'ne giderek ibadethaneyi detaylı bir ilaçlama işleminden geçirdi.

Kovid-19 salgınının etkisini göstermeye başladığı ilk günden itibaren, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren ve süreç boyunca 5 milyon metrekareden fazla kapalı alanı dezenfekte eden Kartal Belediyesi, Muharrem Ayı'nın gelmesi ile birlikte ibadetlerini gerçekleştirecek vatandaşları salgından korumak, hijyenik ve güvenli bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Kartal Cemevi'ni köşe bucak dezenfekte işleminden geçirdi. Özel giysi, maske ve gözlük kullanan ekipler, Kartal Esentepe Mahallesi'nde yer alan Cemevi ve bahçesini özel olarak hazırlanmış nano gümüş iyon ilaçlama teknolojisi ile arındırdı.

Kartal Belediyesi'nin salgının etkisini göstermeye başladığı ilk günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürdüğüne dikkat çeken Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Ekiplerimizin yoğun mesai harcayarak düzenli olarak gerçekleştirdiği dezenfekte çalışmalarına, Mart ayından itibaren hiç ara vermedik. Bunların sonucunda geçen aya kadar olan dezenfeksiyon çalışmalarımız, 5 milyon metrekare kapalı alanı aşmış durumda. Komşularımızın daha sağlıklı bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmesi için çalışma arkadaşlarımız Muharrem Ayı öncesi Cemevi'nde hummalı bir çalışma yürüttü. Komşularımıza her fırsatta yaptığım hatırlatmayı tekrarlayacağım, lütfen bireysel tedbirlerimizi alalım, sosyal mesafemize dikkat edelim, maskelerimizi takmaya büyük özen gösterelim. Bu vesile ile Muharrem ayının tüm insanlık için birlik ve beraberliği artırmasını, sağlıklı günlere vesile olmasını diliyorum. Yas-ı Matem'de tutulan tüm oruçların kabul olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL