Son dakika haberleri... Muharrem İnce: "(37'nci Olağan Kurultay'la ilgili) Biz çocuk muyuz. 40 yıldır siyasetin içindeyiz. - Son Dakika

Muharrem İnce: "(37'nci Olağan Kurultay'la ilgili) Biz çocuk muyuz. 40 yıldır siyasetin içindeyiz. Delegelerin yanında oturmak benim için şereftir. Beni nereye oturttukları önemli değil. Sokağa çıktığımda milletin gönlünde neredeyim önemli olan bu. Benim arkadaşlarım buna çok kızdı ama ben hiç takmadım." - ANKARA