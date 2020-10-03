Başkan Böcek'in kritik süreci devam ediyor - Son Dakika

Başkan Böcek'in kritik süreci devam ediyor

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tanısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kritik sürecinin devam ettiği, son 24 saat içinde olumsuz bir gelişme olmadığı bildirildi.

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Yeni tip korona virüs (Covid-19) tanısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kritik sürecinin devam ettiği, son 24 saat içinde olumsuz bir gelişme olmadığı bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden Başkan Böcek'in durumuyla ilgili bugün yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Alanlarında yetkin klinisyen öğretim üyeleri, modern tıbbın tüm imkanlarını kullanarak takibi yoğun ve eksiksiz bir şekilde sürdürmektedir. Başkanımızın kritik süreci devam etmekle birlikte son 24 saat içerisinde olumsuz bir gelişme yaşanmamıştır" ifadelerine yer verildi.

26 gündür yoğun bakımda

CHP'li Böcek, 17 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu. Özel hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum sıkıntısı yaşayan Böcek'e, 6 gün önce daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı. - ANTALYA

Başkan Böcek'in kritik süreci devam ediyor
Başkan Böcek'in kritik süreci devam ediyor

Akdeniz Üniversitesi, Muhittin Böcek, Sosyal Medya, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 12:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Böcek'in kritik süreci devam ediyor - Son Dakika

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