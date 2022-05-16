Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisliğini yapan Erol Yıldız, iterek çalıştırmak istediği aracının altında kalarak yaşamını yitirdi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TBMM Koruma Daire Başkanlığında görevli polis memuru Erol Yıldız (49), sabah saatlerinde Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde işe gitmek üzere 06 KHA 35 plakalı aracına bindi.
Yıldız, rampadaki aracını çalıştıramayınca arka kısmına geçerek itmeye başladı. Yıldız, bu sırada geri gelen aracının altında kaldı.
112 Acil Servis ekibince Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yıldız'ın cenazesinin yarın memleketi Kırşehir'in Kaman ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Erol Yıldız, BBP Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale edildiği iddiasıyla görülen 19 sanıklı davanın 23-25 Mayıs'taki celselerinde tanık olarak dinlenecekti.
Kaynak: AA
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