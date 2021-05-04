Son dakika haberleri! Muhtar Emine, ihtiyacı olan çocuklar için giyim mağazası açtı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Muhtar Emine, ihtiyacı olan çocuklar için giyim mağazası açtı

04.05.2021 13:13
Son dakika haberleri! Muhtar Emine, ihtiyacı olan çocuklar için giyim mağazası açtı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre BURDUR'da, Dere Mahallesi Muhtarı Emine Kabak (49), mahallesindeki ihtiyaç sahibi çocukların ayakkabı ve kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak için hayırseverlerin de desteğiyle mağaza oluşturdu.

BURDUR'da, Dere Mahallesi Muhtarı Emine Kabak (49), mahallesindeki ihtiyaç sahibi çocukların ayakkabı ve kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak için hayırseverlerin de desteğiyle mağaza oluşturdu. Atıl durumdaki yapıyı düzenleyip, projenin de sloganı olan 'Mutlu Çocuk, Mutlu Gelecek Giyim Evi'ne dönüştüren Kabak, çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Çocukluğunda hiç mağazaya gidip alışveriş yapamamasının içinde ukde kaldığını belirten Emine Kabak, "Birisi veriyor gibi değil, kendileri alıyor gibi bir format oluşturduk. Çocuklarımız çok mutlu" dedi.

Burdur merkez Dere Mahallesi Muhtarı Emine Kabak, mahallesinde ihtiyaç sahibi çocuklara destek vermek amacıyla harekete geçti. Mahallesindeki atıl durumda olan binayı yardımseverlerin de desteğiyle düzenleyen Emine Kabak, 'Mutlu Çocuk, Mutlu Gelecek Giyim Evi' adında mağaza kurdu. Yardımseverlerin katkılarıyla alınan tamamı yeni kıyafet ve ayakkabıların bulunduğu mağaza yaklaşık 6 aydır faaliyet gösteriyor. Sosyal medyadan Emine Kabak'a ulaşan ihtiyaç sahibi aileler, 0-15 yaş arası çocuklarıyla geldikleri mağazadan istediklerini ücretsiz alıp, gidebiliyor.

'ÇOCUKLUĞUMDA HİÇBİR MAĞAZAYA GİDEMEDİM'Çocukluğunda hiç mağazaya gidip alışveriş yapamamasının içinde ukde kaldığını belirten Emine Kabak, "Ben çocukluğumda hiçbir mağazaya gidemedim. Bu bende ukde oldu. Mahallemdeki ihtiyaç sahibi çocukları evimde giydiriyordum. Tabii ne kadar olsa da evde huzursuz oluyorlardı. Bu mağaza yaptırdığımız yeri tamir ettirdim. Mağaza haline getirdim. Bundan da çok mutluyum, çocuklarım da çok mutlu" dedi.'200'E YAKIN ÇOCUK GİYDİRDİK'Daha sonra bu mağazadan sadece kendi mahallesindeki çocukların değil Burdur genelindeki çocukların faydalanmasını sağladıklarını anlatan Kabak, "Birisi veriyor gibi değil kendileri alıyor gibi bir format oluşturduk. Çocuklarımız çok mutlu. Sponsorlarımızdan, Sayın Valimizden, Sayın Vekilimiz Bayram Özçelik'ten Allah razı olsun. Mağazada 0-15 yaş grubu çocuklar için kıyafet ve ayakkabılar bulunuyor. Bunlar sıfır elbiselerdir. Mahalle sakinlerimiz yardımcı oluyor. Şu ana kadar 200'e yakın çocuk giydirdik. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Çocukların mutluluğu, gülen yüzleri hiçbir şeyle ifade edilemez. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. O yüzden Mutlu Çocuk, Mutlu Gelecek Derneği kurduk. Biz şimdi varız yarın yokuz. Sadece Dere Mahallesi'ndeki değil, bütün Burdur'daki çocukları sevindirmek boynumun borcu" diye konuştu.'ÇOCUKLAR OKUMALI'Emine Kabak hedefinde mahallesinde uygun yerde kütüphane açmak olduğunu da belirterek, "Burayı nasıl başardıysam, inşallah onu da başaracağım. Çocuklar okumalı. Sigaraya, uyuşturucuya bulaşmamalı. Bu devlete hayırlı evlat olmaları lazım. Bunun çabasını gösteriyorum" dedi.

Emine Kabak'ın oluşturduğu merkezi gezen AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik de "Güzel bir proje. İlk günden beri muhtarımız özveriyle çaba gösteriyor" diye konuştu.


Son dakika haberleri! Muhtar Emine, ihtiyacı olan çocuklar için giyim mağazası açtı
Son dakika haberleri! Muhtar Emine, ihtiyacı olan çocuklar için giyim mağazası açtı
Son dakika haberleri! Muhtar Emine, ihtiyacı olan çocuklar için giyim mağazası açtı
Son dakika haberleri! Muhtar Emine, ihtiyacı olan çocuklar için giyim mağazası açtı
Son dakika haberleri! Muhtar Emine, ihtiyacı olan çocuklar için giyim mağazası açtı
Son dakika haberleri! Muhtar Emine, ihtiyacı olan çocuklar için giyim mağazası açtı

Bayram Özçelik, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Muhtar Emine, ihtiyacı olan çocuklar için giyim mağazası açtı - Son Dakika


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