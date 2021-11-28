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Son dakika haberleri: Muhtar trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri: Muhtar trafik kazasında hayatını kaybetti

28.11.2021 20:40
Son dakika haberleri: Muhtar trafik kazasında hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Çalca köyü muhtarı Şükrü Aslan trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Çalca köyü muhtarı Şükrü Aslan trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Giresun-Dereli karayolu Çalca köyü mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Çalça köyü muhtarı Şükrü Aslan'ın (55) kullandığı otomobil belirlenemeyen bir sebeple yoldan çıkarak köprü korkulularına çarptıktan sonra dere yatağına yuvarlandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - GİRESUN

Son dakika haberleri: Muhtar trafik kazasında hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Muhtar trafik kazasında hayatını kaybetti

Şükrü Aslan, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Muhtar trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika


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