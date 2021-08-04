MUHTARIN HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPTIĞI ESKİ MUHTAR ÖLDÜ - Son Dakika

MUHTARIN HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPTIĞI ESKİ MUHTAR ÖLDÜ
04.08.2021 23:35
BARTIN'ın Amasra ilçesinde, Çakrazşeyhler Köyü Muhtarı Mustafa Yanardağ (56), hafif ticari araçla yol kenarında yürüyen eski muhtar Cevdet Aksu'ya (70) çarptı.
BARTIN'ın Amasra ilçesinde, Çakrazşeyhler Köyü Muhtarı Mustafa Yanardağ (56), hafif ticari araçla yol kenarında yürüyen eski muhtar Cevdet Aksu'ya (70) çarptı. Ağır yaralanan Aksu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, akşam saatlerinde Bartın Kurucaşile yolu Bozköy Tepesi mevkiinde meydana geldi. Çakrazşeyhler Köyü Muhtarı Mustafa Yanardağ yönetimindeki 74 DA 730 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında yürüyen komşu Karakaçak köyünün eski muhtarı Cevdet Aksu'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 150 metre sürüklenen Aksu, kanlar içinde kaldı. Yanardağ'ın kontrolünü kaybettiği araç yol kenarında bulunan köy ürünlerinin satıldığı yere de çarptı. Hastaneye kaldırılan Cevdet Aksu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaralanan Yanardağ ise tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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