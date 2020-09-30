Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Ericek Mahallesi'nde hafta sonu yaşanan ve mahalle muhtarının ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 2'si tutuklandı.

26 Eylül Cumartesi günü kırsal Ericek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki grup arasında mahalle içinde silahlı kavga yaşanmıştı. Olayda, silahla vurulan mahalle muhtarı Elbeyli Tüylü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti. Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alınan mahalleye giriş çıkışlar kapatılmıştı. Silahlı kavgayla ilgili olarak 10 kişi gözaltına alınmıştı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden A.B. ve A.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 8 kişi ise serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ